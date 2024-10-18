Aydem Enerji'de CEO Değişimi: Serdar Marangoz Atandı

Elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye'nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji'nin üst yönetiminde görev değişimi gerçekleşti.

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Marangoz, 2018 yılından bu yana Aydem Enerji'de İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı olan İdris Küpeli'den 1 Kasım 2024 itibarıyla bayrağı devralıyor.

2009 yılından bu yana Aydem Enerji grubu içerisinde farklı pozisyonlarda üst düzey sorumluluklar üstlenen deneyimli isim, 1 Kasım 2024 itibarıyla yeni görevine başlayacak. Marangoz aynı zamanda, Aydem Yenilenebilir Enerji'deki Genel Müdürlük görevini de vekaleten sürdürecek.

SERDAR MARANGOZ KİMDİR?

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Serdar Marangoz, yaklaşık 20 yıllık enerji sektörü tecrübesi bulunan kariyerine 2006 yılında Siemens AG'de başladı. 2009 yılından bu yana Aydem Enerji çatısı altında farklı şirketlerde üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Marangoz, sırasıyla Aydem Elektrik Piyasası ve Regülasyon Müdürü, Adm Elektrik Dağıtım ve Gdz Elektrik Dağıtım şirketlerinde İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 2019 yılında Aydem Enerji Ticaret Grup Başkanı (CCO) ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 2019 yılında atandığı Aydem Perakende ve Gediz Perakende şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerinin yanı sıra 2021 yılından itibaren genel müdürlük görevini de üstlendi. 2023 yılına kadar perakende grup şirketlerinin genel müdürlük görevini yürüten Marangoz, 25 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Aydem Enerji Hakkında

Türkiye'nin ilk ve öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçirmek, ilk yerli güneş hücresini üretmek, ilk özel elektrik dağıtım ve perakende lisanslarına sahip olmak gibi sektörünün öncü işlerine imza atan Aydem Enerji, bugün Türkiye'ye yayılan 27 santrali ile elektrik enerjisi üretiyor. Yenilenebilir enerjiyi odağına alan Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji üretim şirketi, portföyünün tamamı %100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan Türkiye'nin en büyük şirketi konumunda. Elektrik üretimi faaliyetlerinin yanında elektrik dağıtım ve perakende şirketleri ile Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa olmak üzere 2 bölge, 5 ilde 5 milyondan fazla müşterisine hizmet sunuyor.

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