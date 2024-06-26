Aydan Şener'in 'Kadına Dair' Kitabı Okuyucularla Buluştu

?Oyuncu Aydan Şener, nehir söyleşi kitabı "Kadına Dair"i okuyucuyla buluşturdu.

Suadiye D&R'da gerçekleştirilen kitap lansmanına katılan sanatçı, hayranları için kitaplarını imzaladı ve sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Etkinlik öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Şener, deneyim ve gözlemlerini kadınlarla paylaşmak amacıyla kitabı çıkarmaya karar verdiğini söyledi.

Kitaba dair çok olumlu geri dönüşler aldığını aktaran sanatçı, "Çok memnunum. İyi ki çıkarmışım. Benim için çok önemli. İlk defa böyle bir şey yaptım. Kalıcı olması açısından da benim için çok değerli bu kitap. Her zaman çok önemli bir yeri olacak benim için." dedi.

Aydan Şener, kitapta, kadın sağlığından güzelliğe, değişen ruh hallerinden anneliğe, kadınlık hallerinden insanlık hallerine, kendi annesi ve çocuğuyla ilişkilerinden modaya kadar her konuda bilgiler yer aldığını dile getirdi.

Kitapla oldukça yoğun olduğunun altını çizen sanatçı, "Bir yandan tiyatro devam ediyor. Üç Kız Kardeş dizisi vardı, yeni bitti. Bundan sonra da seveceğim bir rol olursa dizilerde ve filmlerde seyircimle buluşmak istiyorum." diye konuştu.

Kitap, Deniz Ertem Aydoğar'ın nehir söyleşisiyle "Anayurt Kitap" tarafından yayımlandı.

Etkinliğe kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.