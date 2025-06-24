Ayçiçek Üreticileri Yağış Bekliyor

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Trakya'da erken ekilen ayçiçekleri kuraklık stresi altında; üreticiler yağmur yağmasını umut ediyor. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yeterli yağış olmaması durumunda verimin etkileneceğini belirtti.

Ayçiçek üreticileri yağış bekliyor

- Trakya'da bazı bölgelerde ayçiçeği, kuraklık stresine girdi

KIRKLARELİ - Trakya'da erken ekilen ayçiçekleri çiçek açtı. Hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bazı bölgelerin yağış almamasından kaynaklı ayçiçeği kuraklık stresine girdi.

Ekilişinden sonra etkili olan yağışların ayçiçeğinin gelişimine hız kazandırırken, son zamanlarda bazı bölgelerde yaşanan kuraklık üreticileri endişelendiriyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yağmur yağarsa ayçiçeği üreticilerinin yüzünün güleceğini ifade ederek, "Erken eken arkadaşlarımızın ayçiçekleri açmaya başladı. Sonradan ekilenlerde şuana kadar da gayet güzel gittiler. Fakat yaklaşık 2 aydan beri yine yağmur sıkıntımız var, yağmur alamıyor bölgemiz. Yağmur alamadığı için aşırı sıcak ve kurak ekilişte ve ekilişten sonra çok iyi giden ayçiçeklerimiz şuanda strese girmişler. En kısa zamanda üreticilerimiz ve bizler yağış bekliyoruz. Gerçekten üretici arkadaşlarımızın ve bizlerin bu kuraklıkla mücadele etmesi çok zor. İnşallah en yakın zamanda yağmur yağarsa ayçiçeği üreticilerimizin yüzü güler" dedi.

Şaylan, yağış ve iklim şartları eski yıllardaki gittiği sürece ayçiçeğinde bu sene iyi verim alacaklarını söyledi. Geçtiğimiz yıla göre verimin aynı gittiğini ifade eden Şaylan, "Bu dönemlerde biraz daha fazla yağış almıştık biraz daha iyi oldu. Geçen yıl ektikten sonra yağış alamamıştık. Bu yıl ektikten sonra çok güzel yağışlar yağdı. Bitki homojen bir şekilde çıktı ve çıkışı ile ilerleyişi çok güzel. Fakat bu aralarda bir yağmur alırsak geçen senenin üstüne çıkarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Güncel
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