Ayçiçeğini etkileyen 'çayır tırtılı' zararlısının Edirne'de kontrol altına alındığı belirtildi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de ayçiçeği zararlısı çayır tırtılına karşı yapılan mücadelenin başarılı olduğunu ve kontrol altına alındığını bildirdi.

Aksal'ın medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, çayır tırtılı zararlısının yoğun gözlendiği İpsala ilçesinde ayçiçeği tarlalarında incelemede bulundu.

Üreticilerle bir araya gelen Aksal, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'tan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Aksal, çayır tırtılının görülmeye başlanmasının ardından hemen çalışmalara başlandığının altını çizdi.

Kara ekipmanları ve dron ile ilaçlamaların yapıldığını vurgulayan Aksal, "Trakya bölgesinde ayçiçeği ekili alanlarda tespit edilen çayır tırtılı istilasından ilimiz genelinde köylerimiz etkilenmişti. İlk andan itibaren ilgili kurumlarımızın, yetkililerin çalışmaları ve çiftçilerimizin yoğun gayretleri ile gerek kara ekipmanları gerek havadan dron desteğiyle yapılan müdahale sonucu süreç kontrol altına alınmıştır." diye kaydetti.

Aksal, İpsala Su Ürünleri İstasyonu ve Sarıcaali Kadın Girişimcileri Kooperatifini de ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.