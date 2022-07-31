AYÇİÇEĞİ TARLASINDA 208 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ DRONLA TESPİT EDİLDİ KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde ayçiçeği tarlasına ekilen 208 bin kök Hint keneviri dronla tespit edildi. KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde ayçiçeği tarlasına ekilen 208 bin kök Hint keneviri dronla tespit edildi. Tarla sahibi hakkında işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında dronla arazi taraması yaptı. Taramada Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyü bölgesinde H.K.?ye ait 19 dönüm ayçiçeği ekili tarlada 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri ile ilgili tarla sahibi H.K., hakkında işlem başlatıldı. Hint kenevirleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yakılarak imha edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Babaeski Hisarcık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› AYÇİÇEĞİ TARLASINDA 208 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ DRONLA TESPİT EDİLDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.