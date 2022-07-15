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Ayçiçeği tarlalarında eşsiz manzaralar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ayçiçeği tarlalarında eşsiz manzaralar

Eskişehir'in kırsal kesimlerinde çiçek açan ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu seyrine doyumsuz manzaralar görenleri hayran bıraktı.

Eskişehir'in kırsal kesimlerinde çiçek açan ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu seyrine doyumsuz manzaralar görenleri hayran bıraktı.

Trakya'dan sonra İç Anadolu Bölgesi'nde geniş ekim alanı bulan ayçiçeği, Eskişehir'deki üreticiler tarafından da yoğunlukla tercih ediliyor. Kentte, hasadı yaklaşırken çiçek açan ayçiçeği tarlaları, sarı ve yeşil renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı tarlalarda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan tarlalar, görenleri hayran bıraktı. Halk arasında günebakan olarak da bilinen ayçiçekleri, doğa fotoğrafçıları tarafından da oldukça ilgi görüyor.

(İHA)

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