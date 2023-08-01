Ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı görülmedi

Çiçek açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluştururken, bu sene 'çayır tırtılı' görülmemesi üreticiyi sevindirdi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 'Geçtiğimiz yıl zararlı olan çayır tırtılı bu yıl görülmedi. 50 kişilik ekibimizle konuyu takip ediyoruz' dedi. Samsun'un farklı ilçelerinde açan ayçiçeği ile birlikte tarlalar sarıya boyadı. Samsun'da geçen yıl 213 bin dekar alanda üretilen ayçiçeği bu yılda da yaklaşık 210 bin dekar alanda ekildi. Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacının yüzde 4'ünü karşılayan Samsun, iller arasında 11. sırada yer alıyor. 2022 yılında birçok ayçiçeğine zarar veren çayır tırtılına karşı teyakkuzda olduklarını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 'Yağlık ayçiçeği üretiminde geçtiğimiz 2022 yılında toplam 213 bin dekar alanda 55 bin 900 ton rekoltemiz gerçekleşmişti. Bu ekilen alanlar karşılığında çiftçilerimize mazotta 88 TL, gübrede 21 TL ve fark ödemesi de olmak üzere toplam 33 milyon 500 bin TL destek vermiştik. Bu yıl da 210 bin dekar bir alanda ayçiçeği ekildi. Rekoltemizi de hasat sonunda bildireceğiz. Yağ biliyorsunuz sofralarımızda büyük bir oranda tüketilen bir üründür. Geçtiğimiz 2022 yılı içerisinde 600 paket 2023 yılı içerisinde ise 500 paket çiftçilerimize Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle tohumunun yazlık ekim olarak teslimlerini yapmıştık. Şu ana kadar verimler ve yağışlar yağlık ayçiçeği ile ilgili çok güzel geçti. 2022 yılı içerisinde biliyorsunuz çayır tırtılı büyük bir zarar vermişti. Biz bu konuyu takip ediyoruz. Şu anda 50 kişilik teknik personelimiz bu konuyu takip ediyor. Bu çayır tırtılın ilimizde görülmediği hatta ülkemizde görülmediği biliyoruz' diye konuştu. - SAMSUN

Çiçek açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluştururken, bu sene 'çayır tırtılı' görülmemesi üreticiyi sevindirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Geçtiğimiz yıl zararlı olan çayır tırtılı bu yıl görülmedi. 50 kişilik ekibimizle konuyu takip ediyoruz" dedi.

Samsun'un farklı ilçelerinde açan ayçiçeği ile birlikte tarlalar sarıya boyadı. Samsun'da geçen yıl 213 bin dekar alanda üretilen ayçiçeği bu yılda da yaklaşık 210 bin dekar alanda ekildi. Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacının yüzde 4'ünü karşılayan Samsun, iller arasında 11. sırada yer alıyor.

2022 yılında birçok ayçiçeğine zarar veren çayır tırtılına karşı teyakkuzda olduklarını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Yağlık ayçiçeği üretiminde geçtiğimiz 2022 yılında toplam 213 bin dekar alanda 55 bin 900 ton rekoltemiz gerçekleşmişti. Bu ekilen alanlar karşılığında çiftçilerimize mazotta 88 TL, gübrede 21 TL ve fark ödemesi de olmak üzere toplam 33 milyon 500 bin TL destek vermiştik. Bu yıl da 210 bin dekar bir alanda ayçiçeği ekildi. Rekoltemizi de hasat sonunda bildireceğiz. Yağ biliyorsunuz sofralarımızda büyük bir oranda tüketilen bir üründür. Geçtiğimiz 2022 yılı içerisinde 600 paket 2023 yılı içerisinde ise 500 paket çiftçilerimize Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle tohumunun yazlık ekim olarak teslimlerini yapmıştık. Şu ana kadar verimler ve yağışlar yağlık ayçiçeği ile ilgili çok güzel geçti. 2022 yılı içerisinde biliyorsunuz çayır tırtılı büyük bir zarar vermişti. Biz bu konuyu takip ediyoruz. Şu anda 50 kişilik teknik personelimiz bu konuyu takip ediyor. Bu çayır tırtılın ilimizde görülmediği hatta ülkemizde görülmediği biliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN