Ayçiçeği Hasadı Sırasında Faciadan Kaçınılmadı
Ağrı'da ayçiçeği hasadı sırasında biçerdöverin altında kalan 14 yaşındaki Nursefa Samur hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.
Olay, bugün Aşkale köyünde meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte ayçiçeği hasadına giden Nursefa Samur, traktöre bağlı biçerdöverin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Samur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nursefa Samur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
