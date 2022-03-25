Ayçiçeği ekimine hazırlanan üretici, rekor verim bekliyor

EDİRNE (DHA) - TÜRKİYE'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Edirne'de üretici, ekim için tarlasını hazırlamaya devam ederken, kış aylarındaki yoğun yağışlarla yüksek verim bekliyor. Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, "Şu ana kadar Trakya bölgesinde ve tüm Türkiye'de kış yağışları çok güzel geçti. Özellikle tahıl grubunda çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Geçen yıla göre verimimiz kesinlikle artacak. Trakya bölgesi olarak geçen sene Türkiye rekorunu kırmıştık, bu sene de kıracağız" dedi.

Türkiye'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği ihtiyacının karşılandığı Edirne'de, mart ayının gelmesiyle üretici, ekim öncesi mesaiye başladı. Bu yıl soğuk havaların devam etmesi nedeniyle ekim dönemi sarkan üretici, kış aylarında düşen yağışlardan dolayı verimde rekor bekliyor. Bitkiyi zorlamamak amacıyla uygun ekim zamanının önemine değinen Trakya Tohumcular Derneği Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, ekim için toprak ısısının 10 derecenin üzerinde olması gerektiğini belirtti. Toruk, ayçiçeğinde tohum seçiminin de önemine vurgu yaptı.

Üretici Mustafa Yüceer de "Gün geçtikçe elimizden gayreti gösteriyoruz. Ayçiçeği için hazırlıklarımız devam ediyor. Gücümüz ne kadar yeter, ekonomik şartlar nereye kadar götürür, bilemiyoruz. Şu andaki fiyatlarla masrafları karşılayabiliriz ama elimizde ürün olmadığı için borçlanmak zorunda kaldık. 130 dekar yer hazırladık, hafta sonu ekeceğiz. Köyde de ayçiçeği ekimini artıran çok arkadaşımız var" dedi.