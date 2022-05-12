Ayça Aykaç: "Daha bitmedi, inşallah 5. kupayı da alacağız"

VakıfBank'ın başarılı voleybolcusu Ayça Aykaç, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Daha bitmedi. Sezonun başında 5 kupa hedefiyle çıktık. İnşallah 5. kupayı da kazanacağız. Sezonu böyle bitireceğiz" dedi.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank evinde karşılaştığı Fenebrahçe Opet'i 3-0 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Ayça Aykaç, "Çok zorlu bir seriydi. Çok zorlandık. Seride geriye düşmüştük. Ama dördüncü maç inanılmaz bir geri dönüşle kazanmasını bildik. Sonrasında da rüzgarı arkamıza alıp, bugün de 3-0 galibiyet aldık. Bütün takım arkadaşlarımı, bütün teknik heyetini kutluyorum. Çok güzel bir iş başardık. Çok güzel bir geri dönüşü başardık. Daha bitmedi. Sezonun başında 5 kupa hedefiyle çıktık. İnşallah 5. kupayı da kazanacağız. Sezonu böyle bitireceğiz" diye konuştu. Serinin 4. maçında setlerde 2-0 geriye düşmelerinden sonra neler hissettiğinin sorulması üzerine Aykaç, "Gittiğini düşündük hepimiz ama bir şekilde oyuncu değişiklikleri ile çevirdik. Gerçekten çok iyi 14 oyuncuya sahibiz takım olarak. O gün gününde olmayan birisi çıktığında, o gün gününde olan birisi girdiğinde oyunu değiştirebilecek yeteneğe ve kapasiteye sahip. O yüzden çok şanslı bir takımız" şeklinde cevap verdi.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel