"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, Aybüke öğretmenin memleketi Çorum'da gösterime girdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, memleketi Çorum'da izleyiciyle buluştu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, memleketi Çorum'da izleyiciyle buluştu.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ve filmin senaristi Uğur Kılıç ile kentteki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda filmi izledi.

Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmi izlerken duygulandığını söyledi.

Filmin hem profesyonel hem de duygusal açıdan çok güzel olduğunu belirten Dağlı, "TRT Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Şehidimiz Çorum Osmancıklı. Bu anlamda Çorum halkı olarak da müteşekkiriz. Oyuncuların çok içten oynadıklarını gördük. Tüm ekibe teşekkür ederiz." dedi.

Dağlı, "Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen ve daha niceleri, şu anda görev yapan öğretmenlerimize ışık tutar mahiyette. Öğretmenin hayatı filmden önce biliniyordu ama filmden sonra daha bilinir hale gelecek. Öğretmenlerin ne kadar kıymetli ve kutsal olduğunu bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

Baba sadık Yalçın da filmin çekim ve yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mesleğine yeni başlayan öğretmenlerin "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini defalarca izlemesi gerektiğini söyleyen baba Yalçın, "Öğretmenler filmde verilen mesajın ne olduğunu, ne anlatılmak istendiğini öğrencilerine detaylı olarak anlatmalı. Bu vesileyle ülkemizin geleceği için birlikte olmamız gerektiğini daha iyi anlarız." ifadelerini kullandı.

Senarist Uğur Kılıç da Aybüke öğretmenin bu topraklardan çıktığına dikkati çekerek, kabrinin de Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunduğunu hatırlattı.

Filmin ilk gösteriminin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Kasım'da yapıldığını aktaran Kılıç, "İkinci gösterimi Sayın Valimizin riyasetinde Çorum'da, Aybüke'nin memleketinde yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Çorumlu hemşehrilerinin bu filme ilgi göstereceğinden adım kadar eminim. İnşallah gişede Çorum ilk sıralarda yer alan illerden olacaktır." dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise bir öğretmenin çocuklara, gençlere dokunduğunda neleri değiştirebileceğini anlatan güzel bir film olduğunu vurguladı.

Filmi Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile öğretmenler de izledi.