Aybüke Kılınç, Dünya Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi
Türk milli sporcu Aybüke Kılınç, 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks puanlı dövüş branşı kadınlar 50 kilo çeyrek finalinde Endonezyalı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.
CHENGDU, 12 Ağustos (Xinhua) -- Türk milli sporcu Aybüke Kılınç (sağda), Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks puanlı dövüş branşı kadınlar 50 kilo çeyrek finalinde Endonezyalı Andi Maswara'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi, 12 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel