AYBİR, Sudan'daki çatışmalarla ilgili çevrim içi panel düzenledi

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR), Sudan'daki çatışmalarla ilgili "Sudan: What is at Stake?" (Sudan: Mevzubahis olan ne?) adlı çevrim içi panel düzenledi.