Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı - Haberler

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Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı

Ramazan ayının ilk gününde Ayasofya Camii'nin çevresinde iftarını açmak isteyen vatandaşlar, Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu.

Ramazan ayının ilk gününde Ayasofya Camii'nin çevresinde iftarını açmak isteyen vatandaşlar, Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu. İlk iftarın heyecanını yaşayan vatandaşlar, ezanın okunması ile birlikte oruçlarını açtı.

Ramazan Ayı'nın ilk gününde, iftarını Ayasofya çevresinde yapmak isteyenler Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu. Bir  çok vatandaş yeşil alanlarda oturarak iftar saatini beklerken, yer bulamayanlar da banklarda ezanın okunmasını bekledi. İftar saati yaklaşınca Sultahmet'te bulunan alanda Fatih Belediyesi tarafından top atış töreni düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan töreni vatandaşlar ilgi ile izledi. Ayasofya Camii'nde ezan okunmasıyla Ramazan için 47. Komando Tugay Komutanlığı Topçu Taburu tarafından top atışı gerçekleştirildi. Sultanahmet'te, ezan sesiyle ilk oruçlar açıldı.

"AYASOFYA'DAKİ TERAVİH NAMAZINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUM"

Tatil için İstanbul'da bulunan ve iftar için Ayasofya Camii önüne gelen Endonezyalı Astutı Kusumanıngrum "Tatilimi özellikle Ramazan'a denk getirdim. İstanbul'daki Ramazan atmosferini deneyimlemek istiyordum. Bence ilk günü de çok hoştu. Etrafta arkadaşlarıyla ve aileleriyle buraya iftar için gelenleri gördüm.  Ayasofya'daki Teravih namazını dört gözle bekliyordum" dedi.

"RAMAZANI BURADA YAŞAYALIM DEDİK"

Eşi, çocuğu ve annesi ile Sultanahmet'e gelen Reyhan Koray, "Ramazan'ı burada yaşayalım dedik. Herkesle yaşayalım, çocuğumuz da görsün anlasın ayın güzelliğini, değerlerimizi de görsün istedik. Beylikdüzü'nden geldik. Yemekleri annem yaptı. Dolma var, salata var, çorba var. Her iki camiye de yakınız" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ GELMEK İSTEDİ ONLARLA GELDİK"

Ailesi ile gelen Hikmet İke, "Allah nasip ederse orucumuzu burada açacağız, ilk gün olduğu için. Çok güzel bir şey Ayasofya. Çocuklarımız istedi gelmeyi onlarla beraber geldik. Çok  çok güzel. Allah nasip ederse, namazımızı Ayasofya'da eda edeceğiz çok daha farklı bir duygu" dedi.


Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı

Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı

Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı

Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı

Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı

Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı

Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı

Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı

Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı

Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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