Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı

Ramazan ayının ilk gününde Ayasofya Camii'nin çevresinde iftarını açmak isteyen vatandaşlar, Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu. İlk iftarın heyecanını yaşayan vatandaşlar, ezanın okunması ile birlikte oruçlarını açtı.

Ramazan Ayı'nın ilk gününde, iftarını Ayasofya çevresinde yapmak isteyenler Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu. Bir çok vatandaş yeşil alanlarda oturarak iftar saatini beklerken, yer bulamayanlar da banklarda ezanın okunmasını bekledi. İftar saati yaklaşınca Sultahmet'te bulunan alanda Fatih Belediyesi tarafından top atış töreni düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan töreni vatandaşlar ilgi ile izledi. Ayasofya Camii'nde ezan okunmasıyla Ramazan için 47. Komando Tugay Komutanlığı Topçu Taburu tarafından top atışı gerçekleştirildi. Sultanahmet'te, ezan sesiyle ilk oruçlar açıldı.

"AYASOFYA'DAKİ TERAVİH NAMAZINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUM"

Tatil için İstanbul'da bulunan ve iftar için Ayasofya Camii önüne gelen Endonezyalı Astutı Kusumanıngrum "Tatilimi özellikle Ramazan'a denk getirdim. İstanbul'daki Ramazan atmosferini deneyimlemek istiyordum. Bence ilk günü de çok hoştu. Etrafta arkadaşlarıyla ve aileleriyle buraya iftar için gelenleri gördüm. Ayasofya'daki Teravih namazını dört gözle bekliyordum" dedi.

"RAMAZANI BURADA YAŞAYALIM DEDİK"

"ÇOCUKLARIMIZ GELMEK İSTEDİ ONLARLA GELDİK"