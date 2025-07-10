AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya için yürüdü

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının 5'inci yılı dolayısıyla 'Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor' sloganıyla yürüyüş düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Temmuz 2020'de imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nin 5'inci yılı dolayısıyla AK Parti Gençlik Kolları üyeleri tarafından yürüyüş düzenlendi. Beyazıt Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, çok sayıda partili ile birlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de katıldı. Ayasofya Camii önünde son bulan yürüyüşün ardından İl Başkanı Özdemir ve Gençlik Kolları Başkanı İbiş toplanan kalabalığa seslendi.

'86 YILLIK HÜZÜNLÜ BİR PARANTEZİN KAPANIŞINA ŞAHİT OLDUK'

Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Beyazıt Camii'nden başlattığımız yürüyüşümüzü Ayasofya Meydanı'nda tamamladık. Beyazıt Camii ve Meydanı, geçmişte ülkemizin demokratik problemlerinin protesto edildiği alan olarak bilinir. Bugün ise milletimizin ortak bir değerine sahip çıkmak adına bir aradayız. Elhamdülillah, 10 Temmuz 2020'de 86 yıllık hüzünlü bir parantezin kapanışına şahit olduk. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 5'inci yılını geride bırakıyoruz. Bu kutlu imzayı atan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'FATİHİN TORUNLARI ZİNCİRLERİ KIRDI'

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise, "Bugün burada tarihe altın harflerle yazılan bir adımın, milletimizin gönlünde mühürlü bir hasretin, ümmetin duası olmuş bir kararın yıldönümü için bir aradayız. Bugün burada sadece taşların değil, tarihi titreten, geleceği yoğuran, ruhları ayağa kaldıran bir fethin kapısındayız. Ne söylemişti Osman Yüksel Serdengeçti; 'Ayasofya, ey muhterem mabet, merak etme, Fatih'in torunları putları devirip seni camiye çevirecekler. Göz yaşlarıyla abdest alıp, secdelere kapanacaklar' diyordu. ve o Fatih'in torunu geldi, Ayasofya zincirleri kırdı, secdeler gözyaşlarıyla doldu. 10 Temmuz 2020; bugün ecdadın sancağını yere düşürmeyenlerin, Ayasofya'nın kapısında nöbet tutanların, Ayasofya açılsın diye dua eden milyonların göz yaşıyla yıkadığı bir günün yıl dönümüdür. 86 yıl boyunca hasret kaldığımız Ayasofya Camii'miz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı imza ile zincirlerinin kırıldığının yıl dönümüdür" diye konuştu.