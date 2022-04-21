Ayasofya-i Kebir Camii'nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı - Haberler

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Ayasofya-i Kebir Camii'nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı

AA - Mehmet Kara - Güncel
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Ayasofya-i Kebir Camii'nin tahrip olan imparator kapısı onarıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tahribatın meydana geldiği imparator kapısı, konservasyonu tamamlanarak ihya edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tahribatın meydana geldiği imparator kapısı, konservasyonu tamamlanarak ihya edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Camii'nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine çalışma başlattı.

Onarıma alınan kapının konservasyon çalışması tamamlandı.

Dün bariyerlerle koruma altına alınan kapının bugün güvenlik şeridiyle çevrildiği görüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ayasofya'nın imparator kapısında bulunan ahşap madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığı, ufak bir dokunma ile de tahribatın oluştuğu belirtilmişti. İmparator kapısının, konservasyonu tamamlanarak ihyasının sağlandığı bildirilmişti.

AA / Mehmet Kara - Güncel

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Cami, Güncel, Haberler

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