Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı - Haberler

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Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı. Ramazan bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi İstanbul'un simgelerinden olan camiyi ziyaret etti.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü Ramazan bayramının 1'inci gününde yaşadı. İstanbul'un simgelerinden olan camiyi bayramının ilk günü 104 bin 325 kişi ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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