Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni 2022'de 13 milyon 635 bin 229 kişi ziyaret etti Güncel Haberler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022 yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni 13 milyon 656 bin 229 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022 yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni 13 milyon 656 bin 229 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi. Vali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaretçi sayısıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, İstanbul'umuzun gözbebeği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'miz 2022 yılında, 13 milyon 635 bin 229 ziyaretçi ağırladı." ifadelerine yer verdi. Kaynak: AA / Güncel Ali Yerlikaya İstanbul Cami Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni 2022'de 13 milyon 635 bin 229 kişi ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.