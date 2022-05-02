Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramı namazı kılındı
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.
Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başladı.
Caminin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler namaz için Ayasofya Meydanı'nı doldurdu.
Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.
Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer kıldırdı.
Namazın ardından yine caminin imamlarından Bünyamin Topçuoğlu, kılıçla çıktığı minberde hutbe okudu.
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel