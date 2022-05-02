Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramı namazı kılındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramı namazı kılındı

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayramı namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başladı.

Caminin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler namaz için Ayasofya Meydanı'nı doldurdu.

Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer kıldırdı.

Namazın ardından yine caminin imamlarından Bünyamin Topçuoğlu, kılıçla çıktığı minberde hutbe okudu.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Ramazan Bayramı, Bayram, Namaz, Cami, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title