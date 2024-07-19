Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Aşure İkramı
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Ayrıca diğer camilerde de 5 bin kase aşure dağıtıldı.
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Muharrem ayı dolayısıyla İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerince, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin çıkışına stant kuruldu. Görevliler, cuma namazından çıkanlara aşure ikram etti.
Ayrıca Fatih, Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Tekirdağ'daki Orta camisinde vatandaşlara 5 bin kase aşure ikramında bulundu.