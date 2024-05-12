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Ayasofya Davasını Kazanan İsmail Kandemir Hayatını Kaybetti

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Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için açtığı davayı kazanan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, 79 yaşında hayatını kaybetti. Kandemir'in çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazesi Emirsultan Camisi'nde defnedilecek.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için açtığı davayı kazanan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan Kandemir, Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi.

Kandemir'in çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Ayasofya davası"nı kazanan kişi olarak bilinen İsmail Kandemir'in cenazesi, bugün Emirsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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