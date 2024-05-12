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Ayasofya davasını kazanan İsmail Kandemir Bursa'da toprağa verildi

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Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için açtığı davayı kazanan ve 79 yaşında yaşamını yitiren Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir'in cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için açtığı davayı kazanan ve 79 yaşında yaşamını yitiren Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir'in cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan Kandemir, Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi.

"Ayasofya davası"nı kazanan kişi olarak bilinen İsmail Kandemir'in cenazesi, Emirsultan Camisi'ne getirildi.

Kandemir'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Kandemir'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

1945 doğumlu Kandemir'in, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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