İSTANBUL-AYASOFYA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINDI - Haberler

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İSTANBUL-AYASOFYA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AYASOFYA Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı.

AYASOFYA Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı.

Kurban Bayramı namazını kılacak vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gelmeye başladı. Caminin içi namaz vaktinden önce doldu. İçeride yer bulamayan vatandaşlar ise seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

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