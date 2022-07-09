AYASOFYA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -2 AYASOFYA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -2 Ali AKSOYER - İSTANBUL,(DHA)- AYASOFYA Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı. İSTANBUL -AYASOFYA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -2 Ali AKSOYER - İSTANBUL,(DHA)- AYASOFYA Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı. Kurban Bayramı namazını kılacak vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gelmeye başladı. Caminin içi namaz vaktinden önce doldu. İçeride yer bulamayan vatandaşlar ise seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kurban Bayramı DHA Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› AYASOFYA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ -2 - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.