Haberler

Ayasofya'da Kundaklama Olayı: 13 Yıl Hapis İstemli Dava Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayasofya-i Kebir Camii'nde kitap yakarak halının tutuşmasına neden olan Mesut Güçlü hakkında, 'yakarak kamu malına zarar verme' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kitap yakarak halının tutuşmasına neden olan şüpheli Mesut Güçlü hakkında, "yakarak kamu malına zarar verme" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz'da 23.29 sıralarında Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine gelen ihbar içeriğinde "Ayasofya-i Kebir Camii'nde yangın çıkarmaya çalışan bir kişinin olduğunun" bildirilmesi üzerine kolluk ekiplerinin olay yerine intikal ettikleri ifade edildi.

İddianamede, yangının cami görevlileri tarafından söndürüldüğünün anlaşılması üzerine ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan, "Dünya Miras Alanı" sınırlarında olan, birinci grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hariminde gerçekleşen kundaklama olayı nedeniyle suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Güvenlik kamera kayıtlarına göre sanık Güçlü'nün, 11 Temmuz'da 22.57'de x-ray cihazından geçerek Ayasofya-i Kebir Camii'nin içerisine girdiği belirtilen iddianamede, yanında getirdiği bez torba içinden kitap olarak değerlendirilen nesneyi çıkarak cami sütununun dibine götürdüğü, 23.12'de burada ateş yaktığı, ardından hızla camiyi terk ettiği ve araçla olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi.

"Amacım Ayasofya Camii'ni yakmaktı"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Güçlü'nün, kendisine ait araçla Ayasofya-i Kebir Camii'ne geldiğini, cemaatin yatsı namazını bitirmesinin akabinde kendisinin de namaz kıldığını söylediği aktarıldı.

Sanık Güçlü, ifadesinin devamında, "Cemaat ayrılmaya başlayınca yanımda getirmiş olduğum 1 adet İncil, 1 adet yazma ve farklı yerlerden toplanan yaprak ve ağaç parçalarını, kolonya kutusu ile birlikte yazmayı tutuşturup halının altına koyarak camiden ayrıldım. Amacım Ayasofya Camii'ni yakmaktı. Yanımda yazma bulundurmamın nedeni, inançlarımda kadın saçının cinsel bir obje olmamasından dolayı tepki mahiyetindedir. İncil'i de Ayasofya'nın önceden kilise olmasından dolayı dikkat çekme amacıyla getirdim. Benim herhangi bir pişmanlığım yoktur." ifadelerini kullandı.

İddianamede, sanıktan ele geçirilen cep telefonu incelemesinde yapılan bilirkişi raporunda, Ayasofya-i Kebir Camii ve bazı tarihi cami ve sur yerlerinin internetten indirilmiş fotoğraflarının bulunduğu kaydedildi.

Sanık Güçlü'nün yanında getirdiği kitap, yazma ve ağaç parçalarını yanıcı madde ile tutuşturarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içindeki zemin halısını yakarak zarar verdiği belirtilen iddianamede, ayrıca bu yerin birinci grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğu ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Mesut Güçlü'nün "yakarak kamu malına zarar verme" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Galatasaray'da 3 futbolcuya zam kararı

3 yıldız isme daha zam yapılıyor! Yönetimden büyük jest
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyerek acil durum ilan etti
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı

Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.