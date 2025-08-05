Ayasofya'da Kitap Yakan Şüpheli Tutuklandı

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kitap yakarak halının tutuşmasına neden olan M.G. isimli şüpheli İstanbul Emniyeti tarafından güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip tutuklandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kitap yakarak halının tutuşmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 Temmuz'da saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G'nin tespit edilip gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada şüphelinin, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 13 Temmuz'da tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan, şüphelinin caminin içinde kitabı yakması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin tutuşturduğu kitabı bıraktığı duvarın dibinde halının alev alması ve zanlının buradan ayrılması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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