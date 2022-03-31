Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kılınacak - Haberler

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Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kılınacak

Demirören Haber Ajansı - Fırat Taşdemir - Güncel
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Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kılınacak

İ Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılacak.

AYASOFYA-İ Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 yıl önce ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak. Cuma günü kılınacak namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldıracak. Twitter hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah" dedi.?Bu arada, pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından teravih namazları, yurt genelinde camilerde cemaatle kılınacak.


Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kılınacak

Demirören Haber Ajansı / Fırat Taşdemir - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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