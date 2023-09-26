Ayasofya Camisi'nde Kapıyı Kıran Sanığın Davası Devam Ediyor

Fatih'te Ayasofya Camisi'nde kapıyı kırdığı iddiasıyla yargılanan sanığın davasında güvenlik görevlisi tanık olarak dinlendi. Tanık ifadesinde, sanığın kapıyı kırarak içeri girdiğini ve burada uyuduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Fatih'te Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde girilmesi yasak alandaki kapıyı kırdığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen sanık Atif Kasar'ın yargılandığı davada güvenlik görevlisi tanık olarak dinlendi. Tanık güvenlik görevlisi ifadesinde "Bir erkek şahsın yaklaşık 10 dakika kapıyı zorladığını, kapıyı kırarak bu bölmeden geçtiğini ve üst kata çıkarak yaklaşık 3 saat kadar burada uyuduğunu gözlemledik" dedi.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 3 Temmuz 2022 tarihinde izinsiz alana girerek kapıyı kırdığı iddia edilen sanık Atif Kasar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Atif Kasar ve müşteki Tuncay Ramazan, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü'nün avukatı da duruşmaya katıldı. Müşteki Tuncay Ramazan beyanında, "Ben Ayasofya sorumlu müdürü olarak kapının kırıldığı bilgisini aldığımda, kameralardan inceleme yaptık. Kameralarda incelediğimiz ve görüntülerini tespit ettiğimiz şahıs huzurda bulunan kişidir." dedi.

Ayasofya Camisi'nin güvenlik görevlisi tanık olarak dinlendi

Ayasofya Camisi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Turgay Benek, duruşmada tanık olarak dinlendi. Benek, "Akşam vaktinde görevi devralmıştım. Sabah saatlerinde cami içerisinde girilmemesi gereken bölümdeki kapının kırık olduğunu fark ettim. Buraya normalde herhangi bir kimsenin girmesi yasaktır. Olay hakkında bilgi edinmek adına kamera görüntülerine baktım. Bir erkek şahsın yaklaşık 10 dakika kapıyı zorladığını, kapıyı kırarak bu bölmeden geçtiğini ve üst kata çıkarak yaklaşık 3 saat kadar burada uyuduğunu gözlemledik. Biz daha sonra ilgili yerlere başvurduk. Zarar ile ilgili herhangi bir tespit yapılmadı. Bahse konu kapı tamir edilmemiştir. Kültür varlığı olduğu için bilirkişi raporunun gelmesi bekleniyor diye biliyorum." diye konuştu.

Dosya bilirkişiye gönderildi

Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, ilgili Kültür Müdürlüğüne yazı gönderilerek, kapıdaki hasarın kültür varlığı olup olmadığının incelemesi yapılarak, tespit edilmesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme, yazıya ilişkin cevap geldiğinde gün beklenmeden, sanığa zararın giderilmesi konusunda ihtarda bulunulmasına hükmetti. Öte yandan, olay anına ilişkin görüntülerin çözümü yapılması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Temmuz 2022 günü saat 05.00 sıralarında şüpheli Atif Kasar'ın Ayasofya Camisi'nin içerisinde bulunan kapalı yere rıza dışı girdiği, suça konu kapıya zarar verdiği bu hususun kamera görüntüleri ve şüphelinin kısmi ikrarı ile sabit olduğu anlaşıldığı aktarıldı. İddianamede, şüpheli şahıs ifadesinde, depresyon ilacı kullandığını, Ayasofya Camisi'nde namaz kıldığını, caminin çıkışını bulamadığını, bir süre sonra uyuya kaldığını ve kapıya zarar verip vermediğini hatırlayamadığını ifade etti. Şüphelinin "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. - İSTANBUL