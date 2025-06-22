Ayasofya Camii'nin Fransa'daki Açılışı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'nın Carrieres-sous-Poissy kentinde Ayasofya Camii'nin açılışına iştirak etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Carrieres-sous-Poissy Derneğine bağlı Ayasofya Camii'nin resmi açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törene, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, DİTİB Carrieres-sous-Poissy Derneği Başkanı Mustafa Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda Fransız yetkili katıldı.

"İslam'ın en büyük hedefi insanları huzur içinde yaşatmaktır"

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Sizlere Beytullah'tan selam getirdim, bugün burada Beytullah'ın bir şubesi açılıyor." dedi.

Mekke'den Medine'ye hicret eden Hz. Muhammed'in ilk olarak Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiğini hatırlatan Erbaş, "İşte Medine'den bir medeniyet doğdu. Medeniyetin en önemli merkezi camilerdir, mescitlerdir." ifadesini kullandı.

"İslam, o camiler, o mescitler etrafında yayılmış, genişlemiştir"

Medine'de kurulan mescitten sonra binlerce kilometre uzaklara giden Müslümanların ilk iş olarak şehirlerinde mescit kurduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"İslam, o camiler, o mescitler etrafında yayılmış, genişlemiştir. İslam'ın en büyük hedefi insanları huzur içinde yaşatmaktır. İnsanların huzur içinde, barış içinde, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlamaktır. İslam'ın yeryüzüne gönderiliş amacı budur. O yüzden İslam'ın ismi 'barış' anlamına gelmektedir."

Erbaş, camilerin en büyük amacının, camiye gelen ya da caminin etrafında yaşayan insanlara birlik ve beraberliği barış içinde yaşatmak olduğunu vurgulayarak, Hz. Muhammed'in Medine'de dünyanın ilk birlikte yaşama tecrübesini oluşturan 52 maddelik Medine Sözleşmesi'ni hazırladığını anlattı.

Hz. Muhammed'in Medine Sözleşmesi'ni "farklı ırk, inanç ve dinden insanları huzur ve barış içinde nasıl yaşatabilirim" düşüncesiyle koyduğunu söyleyen Erbaş, Carrieres-sous-Poissy hakkında "Bugün burada şu şehirde Müslümanlar, gayrimüslimler bir arada yaşıyorsunuz. Yıllardan beri komşuluk yapıyorsunuz. Ticaret yapıyorsunuz. Mal alıyorsunuz, mal veriyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz. Bu çok tabiidir. İslam'ın en önemli özelliklerinden birisi budur." dedi.

Erbaş, Hz. Muhammed'in nasıl yaşadığının camilerde gençlere öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Yılmaz, Ayasofya Camii'nin açılış törenine iştirak etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Yılmaz, bu caminin, hoşgörünün, barışın ve birlikte yaşama kültürünün yanı sıra kültürel etkileşimin kuvvetlendirilmesine de vesile olacağına inandığını ifade ederek, "Ayasofya Camii bir ibadet mekanı olarak Fransız-Türk toplumunun mevcut ihtiyaçlarına karşılık vermenin yanı sıra etkileyici mimarisiyle de bölgenin kültürel varlığına katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

Paris Din Hizmetleri Müşaviri Demirtaş, Lyon'dan sonra Carrieres-sous-Poissy'de de bir cami açtıklarını belirterek, "Çalışınca beraber, birlik olunca, güçlerimizi birleştirince, dostlarımızla, Fransız makamlarıyla istişarelerimizi doğru şekilde yürütünce hayırlı sonuçlara ulaşmak mümkün." dedi.

"Bugün Allah'ıma şükür ibadete açıyoruz"

DİTİB Carrieres-sous-Poissy Derneği Başkanı Öztürk, 30 Haziran 2018'de Ayasofya Camii'nin inşasına başladıklarında buranın yalnızca boş bir arazi olduğunu dile getirerek, "Bugün Allah'a şükür camimizi ibadete açıyoruz." dedi.

Carrieres-sous-Poissy Belediye Başkanı Eddie Ait, Erbaş'ı burada ağırlamanın şehir halkı için bir onur olduğunu ifade ederek, bu caminin uzun soluklu bir çalışmanın eseri olduğunu belirtti.

Ait, Fransa'da herkesin dinini onurlu bir şekilde yaşayabilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yaşasın Fransa, yaşasın Türkiye, yaşasın Carrieres-sous-Poissy." ifadesini kullandı.

Poissy Belediye Başkanı Sandrine Berno Dos Santos, Fransa'da tüm inançların saygı görme hakkı olduğunu vurgulayarak, "Bazıları bugün cami açmak için cesaret gerektiğini söyleyebilir. Ben ise bunun için inanç, adalet ve saygının gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Fransız Milletvekili Karl Olive, bugünkü buluşmanın dostluk, paylaşım, karşılıklı saygı ve diyalogun güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fransa ziyaretinin, iki ülke arasındaki bağların önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Yvelines Müslümanları İslami Konseyi Başkanı Mohamed Ould Kherroubi de Ayasofya isminin "ilahi hikmet" anlamına geldiğini söyledi.