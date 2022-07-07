AYASOFYA CAMİİ'NDE BAYRAM HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Kurban Bayramı vesilesiyle Ayasofya Camii'nde detaylı temizlik çalışmaları arefe günü öncesi başladı. Fatih Belediyesi temizlik ekipleri, avlusundan başlayarak mermer, ayakkabılık ve halılarına kadar caminin her yerini temizledi.

Ayasofya Camii'nde her gün rutin olarak sabah 05.00'dan 23.00'a kadar çalışan Fatih Belediyesi ekipleri, bugün bayrama hazırlık amacıyla camide detaylı temizliğe başladı. Bayram için ekip sayısını 30'a çıkardıklarını belirten Fatih Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Ali Asker Zengin, " Halı yıkama, ayakkabılıkları ve mermerleri silme, meydanları temizleme, avluyu sıcak su ile silme, caminin içini ise tamamen gül suyu ile temizleme çalışmalarında bulunduk" açıklamasını yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel