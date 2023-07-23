Ayasofya 3 yılda 21 milyon ziyaretçi ağırladı

Ayasofya-i Kebir Camii, 3 yıl içinde yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçi sayısı giderek artıyor ve 2022 yılında asıl ziyaretçilerin gelmeye başladığı belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un dünya liderleriyle buluşması hedefleniyor. Sanayide düşük karbonlu üretim için yol haritaları hazırlanacak ve borç yapılandırmasının bozulmaması için ilk ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ise insansız kara aracı BARKAN eklendi. Bosna Hersek Savunma Bakanı, Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olduğunu ve Bosna Hersek'e sürekli yardımcı olduğunu belirtti. İstanbul Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi ise trafik yoğunluğu şikayetlerine neden oldu.

6 Nisan 1920

1- Yeniden ibadete açılan Ayasofya 3 yılda yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Ayasofya-i Kebir Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu:

"2022 itibarıyla asıl ziyaretçilerimizi görmeye başladık. 2022 yılı toplam ziyaretçi sayımız 13 milyon 600 bin. 2023 Ocak-Haziran itibarıyla 6 milyon ziyaretçimiz var. Bu sayı giderek artıyor"

"Endonezyalı hacı ve umreciler artık önce İstanbul'a uğrayıp Ayasofya'yı ziyaret ediyorlar. Sonrasında Mekke'ye Medine'ye uçuyorlar"

(Mücahit Türetken) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin yerli otomobili Togg devrialem yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Pek çok ülke liderinin Togg ile buluşmasını amaçlıyoruz. Togg'u bir yandan Türkiye'de milletimizle buluştururken bir yandan da ülke ülke ve kıta kıta dünyaya yayacağız"

"(Mikro uydular) Dünyada birkaç şirket bu konuda öncü oldu. Biz biraz çıtayı yükseltmek ve süreci hızlandırmak arzusundayız. Bu bir yarış. Biz bu öncü şirketlerin arasına en az bir Türk şirketinin girmesini amaçlıyoruz"

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Sanayide düşük karbonlu üretim için yol haritaları hazırlanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon düzenlemesine tabi olacak öncelikli imalat sanayi sektörlerinde düşük karbonlu üretime yönelik yol haritaları hazırlıyoruz. Halihazırda demir-çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri için yol haritası çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi"

"İhracatçılarımızın yeşil dönüşüm maliyetlerinin azaltılması için gerekli desteklerin sağlanması noktasındaki çalışmalara ilgili kurumlarca başlandı"

"Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında 'Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası' çalışmaları sürdürüyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- Borç yapılandırmasının bozulmaması için ilk ödemenin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor

Yapılandırılan tutarın bu tarihe kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak

Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

5- İnsansız kara aracı BARKAN, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi

Eğitim platformları ve yazılım çözümleriyle uzun yıllardır güvenlik güçlerine hizmet veren HAVELSAN, operasyonel platform anlamında BARKAN ile envantere ilk ürünlerini kazandırmış oldu

İnsansız hava aracı BAHA ise zorlu şartlar ve elektronik harp ortamında da görevini tamamlayabilecek yetenekler kazandı

BAHA ve BARKAN'ın birlikte hareket etmesiyle ilgili çalışmalar sahada uygulandı, farklı araçların buraya eklenmesiyle "dijital birlik" konsepti genişleyecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

6- Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, dünyanın istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi:

"Türkiye, şüphesiz bizim dostumuz, Bosna Hersek'in bağımsızlığından sonra silahlı kuvvetlerimizin silah ve teçhizatlarında, eğitiminde, gelişmemizde sürekli olarak bize yardımcı olan bir ülke"

"Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinde görev yapacak subayların, Türkiye'de eğitim görmeleri çok önemli"

(Almir Terzic/İsmail Özdemir/Saraybosna)

7- İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi "trafik yoğunluğu" şikayetlerine neden oldu

Dolmuş şoförü Olcay Sırma:

"Otobüsler yolun ortasında yer kaplıyor. Meydan düzenlemesinden sonra trafik daha da yoğunlaştı"

Taksi sürücüsü Mehmet Saka:

"Şu anki durum rezalet... 21. yüzyılda yaşıyoruz, insanlar hala kırmızı ışıkta geçiyor. Beşiktaş'a yakışan bir hareket mi bu? Bunu kendileri de görüyordur, iyileştirmeyi de yapmaları gerekiyor"

(Hüseyin Kul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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