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Ayaş Belediye Başkanı Demirbaş hayatını kaybetti

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Ankara'nın Ayaş ilçesinin Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinin Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 72 yaşındaki Demirbaş, hayatını kaybetti. Demirbaş'ın cenazesinin yarın Ayaş'ta toprağa verileceği belirtildi - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Burhan Demirbaş Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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