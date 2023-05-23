AYARI DÜŞÜK ALTINLA DOLANDIRICILIK YAPANLARA ESENYURT'TA BASKIN

İSTANBUL'da imalat atölyelerinde basılan ayarı düşük altınları kuyumculara bozdurarak sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliden 5'i eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarlar ve emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul genelinde altın imalat atölyelerinde ayarı düşük sahte altın, bilezik ve takı malzemeleri basıldığı tespit edildi. Sahte altınları farklı ilçelerde bulunan kuyumculara bozdurarak, piyasaya sürdükleri tespit edilen şüpheliler hakkında Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 9 eylem gerçekleştirildiği belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine 1'i Kocaeli, 6'sı İstanbul'da olmak üzere 7 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ESENYURT'TA SAHTE ALTIN ÜRETİMİ YAPILAN DEPOYA BASKIN

Esenyurt'ta da sahte altın imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere, 6 aylık izleme ve takip sonucunda operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince, Osmangazi Mahallesi Arslan Sokak'ta bulunan adrese yapılan baskında şüpheliler yakalandı. Operasyon yapılan binanın giriş katındaki imalathanede sahte altın üretim materyalleri ve kimyasallarının yanısıra toplam 2 milyon lira ele geçirildi. Yapılan incelemede, gümüş, bakır gibi maddelere kimyasal işlem uygulayarak altın kaplaması gerçekleştirildiği, daha sonra altınları bilinen markaların damgalarını kullanarak satışa hazır hale getirdikleri öğrenildi.

Öte yandan suç örgütünde bulunan kadın ve erkeklerin, karı koca rolünde İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilindeki kuyumcuya giderek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi