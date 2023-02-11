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Ayancık'tan deprem bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

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Ayancık'tan deprem bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Sinop'un Ayancık ilçesinden deprem bölgesine iki tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinden deprem bölgesine iki tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, ilçede kaymakamlık tarafından başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar destek vermeye devam ediyor.

Vatandaşlar kampanya çerçevesinde hazırladıkları insani yardım kolilerini yardım toplama noktasına ulaştırıyor.

Tasnif edilen malzemeler tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Ayancık Kaymakamı Vekili Mesut Ozan Yılmaz, depremzedeleri en iyi anlayanın sel felaketi yaşayan Ayancık halkı olduğunu belirterek, "Depremin etkileri hala yaşanmakta. Mevsim şartlarından dolayı hava orada çok soğuk. Geçen sene insanların bize el uzatmasını istedik, elimizi boş çevirmediler. Bu senede Ayancıklı vatandaşlar ellerini boş çevirmedi. Yardım kampanyaları devam edecek. Şu an dokuzuncu tırımız yola çıkardık." diye konuştu.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından tırlar deprem bölgesine uğurlandı.

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Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

Kahramanmaraş Ayancık Deprem Sinop Güncel Haberler

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