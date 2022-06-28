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Ayancık'taki tehlike azaldı, çayın seviyesi normale indi

İhlas Haber Ajansı - Berkan Şen - Güncel
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Ayancık'taki tehlike azaldı, çayın seviyesi normale indi Sinop'un Ayancık ilçesinde kritik noktaya gelen çay seviyesi, yağışın durmasıyla gece saatlerinde normale indi.

Ayancık'taki tehlike azaldı, çayın seviyesi normale indi

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde kritik noktaya gelen çay seviyesi, yağışın durmasıyla gece saatlerinde normale indi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gün içinde incelemelerde bulunmak için gece saatlerinde Sinop'a geldi.

Pazar gününden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle geçen yıl sel afetinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde çay seviyesinin kritik düzeye gelmesi, yeniden bir sel felaketi yaşanması korkusunu da beraberinde getirmişti. Dün akşam saatlerinde yağışın dinmesiyle çay seviyesi yeniden normale indi. Yağışların öğle saatlerinden sonra aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü şekilde seyredeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sinop'a geldi. Havalimanında protokol tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, kısa bir Ayancık ziyaretinde bulundu. İlk incelemelerini yapan Bakan Karaismailoğlu, gün içinde tekrar Ayancık ve Türkeli'de bir dizi incelemelerde bulunacak.

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Güncel

Adil Karaismailoğlu Ayancık Sinop Güncel Haberler

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