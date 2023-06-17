Ayancık'ta taşkında denize sürüklenen otomobilin enkazı çıkarıldı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde sağanak sonucu oluşan taşkında sürüklenen otomobil, denizden çıkarıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde sağanak sonucu oluşan taşkında sürüklenen otomobil, denizden çıkarıldı.
İlçede 4-5 Haziran'da etkili olan sağanak sonucu oluşan taşkınlarda Celal Övet'e ait otomobil Bahçeli köyünden denize sürüklendi.
Bahçeli köyü Oluza mevkisinde enkazına ulaşılan otomobil, traktör yardımıyla denizden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel