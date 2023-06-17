Üye Girişi
Haberler
Ayancık'ta taşkında denize sürüklenen otomobilin enkazı çıkarıldı

Ayancık'ta taşkında denize sürüklenen otomobilin enkazı çıkarıldı

Güncel Haberler

Sinop'un Ayancık ilçesinde sağanak sonucu oluşan taşkında sürüklenen otomobil, denizden çıkarıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde sağanak sonucu oluşan taşkında sürüklenen otomobil, denizden çıkarıldı.

İlçede 4-5 Haziran'da etkili olan sağanak sonucu oluşan taşkınlarda Celal Övet'e ait otomobil Bahçeli köyünden denize sürüklendi.

Bahçeli köyü Oluza mevkisinde enkazına ulaşılan otomobil, traktör yardımıyla denizden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

Ayancık Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title