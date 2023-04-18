Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ayancık'ta Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı

Ayancık'ta Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı

Güncel Haberler

Sinop'un Ayancık ilçesinde Sakal-ı Şerif'i vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Sakal-ı Şerif'i vatandaşların ziyaretine açıldı.

Bakırlızaviye köyündeki köy camisinde ziyaret açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler, yoğunluk oluşturdu.

Buradaki din görevlileri nezaretinde Sakal-ı Şerif'in önünden geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti.

Ziyaret sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

Ayancık Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title