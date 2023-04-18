Ayancık'ta Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde Sakal-ı Şerif'i vatandaşların ziyaretine açıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde Sakal-ı Şerif'i vatandaşların ziyaretine açıldı.
Bakırlızaviye köyündeki köy camisinde ziyaret açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler, yoğunluk oluşturdu.
Buradaki din görevlileri nezaretinde Sakal-ı Şerif'in önünden geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti.
Ziyaret sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel