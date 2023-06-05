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Ayancık'ta sağanak nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Ayancık'ta sağanak nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncel Haberler

Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Ayancık ilçesinde 6 Haziran Salı günü tüm resmi ve özel okullar ile halk eğitim merkezi kurslarında eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Ayancık Sinop Güncel Haberler

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