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Ayancık'ta kooperatif yöneticilerine kooperatifçilik eğitimi verildi

Ayancık'ta kooperatif yöneticilerine kooperatifçilik eğitimi verildi

Güncel Haberler

Sinop'un Ayancık ilçesinde kooperatif yöneticilerine kooperatifçilik eğitimi verildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde kooperatif yöneticilerine kooperatifçilik eğitimi verildi.

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim, iki gün sürdü.

Eğitimde katılımcılara, kooperatifçilik yönetmeliği hakkında bilgi aktarıldı. Eğitimin sonunda da katılımcılara belge verildi.

Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, eğitim programının kapanışında katılımcılarla bir araya gelerek, belgelerini verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ayancık Türkiye Sinop Güncel Haberler

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