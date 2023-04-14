Ayancık'ta kooperatif yöneticilerine kooperatifçilik eğitimi verildi
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Sinop'un Ayancık ilçesinde kooperatif yöneticilerine kooperatifçilik eğitimi verildi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde kooperatif yöneticilerine kooperatifçilik eğitimi verildi.
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim, iki gün sürdü.
Eğitimde katılımcılara, kooperatifçilik yönetmeliği hakkında bilgi aktarıldı. Eğitimin sonunda da katılımcılara belge verildi.
Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, eğitim programının kapanışında katılımcılarla bir araya gelerek, belgelerini verdi.
Kaynak: AA / Güncel