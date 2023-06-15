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Ayancık'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

Ayancık'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kursiyerlerce yapılan ürünlerin bulunduğu sergi açıldı.

Kaymakam Recep Hasar, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve diğer davetliler, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Etkinlik, davetlilere keşkek ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Ayancık Sinop Güncel Haberler

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