Ayancık'ta hacı adayları dualarla uğurlandı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için tören düzenlendi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için tören düzenlendi.
Ayancık Müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama töreninde Kur'an tilaveti ve dualar okundu.
Aileleri ve yakınlarıyla vedalaşan 16 hacı adayı, kutsal topraklara gitmek üzere otobüsle Samsun'a uğurlandı.
Hacı adayları Samsun'dan uçakla Medine'ye gidecekler.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel