Ayancık'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan ev yangınında büyük hasar oluştu.

Abdulkadir köyü Yunus Mahallesi'nde Birol Demir'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ayancık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.