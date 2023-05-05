Ayancık'ta çıkan yangında bir ev yandı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yeniceköy Abazalar Mahallesi'nde Şakir K'ye ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel