Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayamama Deresi'ne akan kirli su çevreyi tehdit ediyor

Güncel Haberler

Ayamama Deresi'ne akan kirli su çevreyi tehdit ediyor

İstanbul Küçükçekmece'de Ayamama Deresi'ne akan kirli su çevreyi tehdit ediyor.

İstanbul Küçükçekmece'de Ayamama Deresi'ne akan kirli su çevreyi tehdit ediyor.

Ayamama Deresi'ne akan kirli suyun çevreye kötü kokular yaymasından rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden bir an önce çözüm bulmasını talep ediyor.

Çevre sakinleri, deredeki suyun zaman zaman farklı renkte aktığını, bu durumun çevredeki firmaların atıklarını dereye boşaltmasından kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Küçükçekmece su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title