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Ayakları İpe Dolanan Güvercin Kurtarıldı

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Karabük'te, ağaçta ayakları ipe dolanan bir güvercin, bir vatandaşın yardımıyla kurtarıldı. Güvercin, ağaçtan çıkarılarak doğal ortamına salındı.

Ayakları ipe dolanan güvercini vatandaş kurtardı

KARABÜK - Karabük'te ağaçtaki ipe ayağı dolanan güvercin bir vatandaşın yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Köprübaşı mevkii Kordon Park'ta meydana geldi. Bir vatandaş ağaçta ayakları ipe dolanan bir güvercini fark etti. Ağaca çıkan vatandaş güvercinin ayağındaki ipleri keserek mahsur kaldığı yerden kurtardı. Herhangi bir yerinde yara olup olmadığına bakan vatandaş güvercini doğal ortamına salıverdi.

Ayakları İpe Dolanan Güvercin Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET OĞUZHAN DOĞAN - Güncel
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