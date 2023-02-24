Ayakkabısını duvara vurarak enkazda sesini duyurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kent merkezindeki evleri yıkılan Sueda Sözen, yanı başına düşen ayakkabısını duvara vurarak sesini duyurup, nişanlısının ailesi tarafından enkazdan kurtarıldı.

Ekmekçi Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın dördüncü katında annesi, babası, kardeşi ve babaannesiyle yaşayan 21 yaşındaki Sözen, bir saat kaldığı enkazdan çıktıktan sonra depremin üçüncü günü ailesinden haber alabildi.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan annesini görmek için kente gelen ve buradaki muayenede pelvis kemiğinin kırıldığını öğrenen Sözen, ameliyat edildi.

Annesiyle hastaneden taburcu edileceği günü bekleyen Sözen, AA muhabirine, 7,7 büyüklüğündeki depremde sallandığını hissedip uyandığını, gözlerine ve ağzına toprak dolduğunu, burnunun kanadığını fark ettiğini söyledi.

Evlerinin bir bölümünün yıkıldığını belirten Sözen, şunları anlattı:

"Yatağın döşeği üstüme gelmiş, beton da onun üzerine düşmüş. İçimde hiç öyle öleceğime dair bir his yoktu, hep kurtarılacağım hissi vardı. Biri geldi yanıma, kim olduğunu bilmiyorum, Türkçesi düzgün değildi, 'Seni kurtaracağım' dedi, elimi tuttu. Aslında elim tutulacak gibi değilmiş çünkü enkazın altındaymış. Bir saat kaldım enkazın altında. Nişanlımın ailesi geldi, adımla seslendiler. 'Buradayım' dedim, sesimi duymadılar. Yanıma kutudaki ayakkabılarım düşmüştü, ayakkabımla duvara vurdum, gelip beni kurtardılar. Yatak üstüme düştüğü için rahat kurtardılar. İki elim de enkazın altındaydı, birini kurtardım ama bir elim ve bacaklarım kaldı. Hareket eden elimle ayakkabıyı duvara vurdum. O elimi tutan kişi nefes almam için bir yer açtı bana ama geri gelmedi."

"Aynı evin içindeyiz, Rabb'im ön tarafı yıkıyor"

Deprem anında ailesinden kimsenin sesini duyamadığını ve öldüklerini düşündüğünü aktaran Sözen, 3 gün nişanlısının ailesiyle bir dükkanda kaldıklarını belirtti.

Annesinin hastanede olduğunu öğrendiğini anlatan Sözen, şöyle devam etti:

"Teyzemler geldi yanıma. Annemi Kayseri'ye hastaneye göndermişler, biz onu almaya gelmiştik. Sonra beni muayene ettiler ve kırığım olduğunu söylediler, ameliyat edildim. Babaannemle kardeşimin üstüne enkaz düşmemiş. Aynı evin içindeyiz, Rabb'im ön tarafı yıkıyor. Sadece kardeşimin ayağına beton düşmüş, babaannem koltukta tespih çekiyormuş, babaannemde hiçbir şey yok, taş bile düşmemiş. Pelvis kemiğim kırılmış, ameliyat edildim. Kolumdaki çok önemli değil, çatlakmış."

"Eşimle üzerimize beton düştü"

Depremde kız kardeşini, eniştesini kaybeden anne Ayfer Sözen ise mahallelerinde iki evin yıkıldığını, bunlardan birinin kendi evleri olduğunu söyledi.

Evin tavanının üzerlerine çöktüğünü hatırladığını belirten Sözen, şunları kaydetti:

"O an hiçbir şey yapamıyorsunuz. Eşime dedim ki 'Yataktan at kendini'. Biz yataktan kendimizi attık. Eşimle üzerimize beton düştü. 'Sakin ol, nefes al, ver' dedim eşime. Gerçekten bir mucize oldu, bir yer açıldı. Biz istemsizce oradan caddeye kaydık. Ben hareket edemiyordum, iki kişi bizi arabayla hastane hastane gezdirmeye başladı. Gittiğimiz çoğu hastane yıkıktı, adam yol bilmiyor, bize soruyordu. Bizi hastaneye bıraktılar, birer su verdiler bize, gittiler. Hiç kimseden haber alamıyorsun, kıyamet günüydü. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Çocuklarımdan haber alamıyorum, yalnızım. Ben kısmi felç olmuşum. Beni Kayseri'ye sevk ettiler, ambulansla geldim, ameliyat edildim."