Ayakkabılığa Giren Yılan İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin girişindeki ayakkabılıkta bulunan yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evin girişindeki ayakkabılığa giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Bostanbükü köyü Sümbül Sokak'ta bir evin girişindeki ayakkabılıkta yılan görüldü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ayakkabılıktan çıkarılan yılan doğaya salındı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel