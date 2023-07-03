Ayakkabı Satıcısına Kezzaplı Saldırıyı Gerçekleştiren Şüpheli Yakalandı

KONYA'da ayakkabı satışı yapan Selahaddin Ökçesiz'e (40) 1 hafta önce kezzaplı saldırıda bulunan çarşaflı kişinin Mehmet Coşgun (51) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Coşgun tutuklanırken, Ökçesiz ile arasında uzun süren alacak husumeti bulunduğu öne sürüldü.

KONYA'da ayakkabı satışı yapan Selahaddin Ökçesiz'e (40) 1 hafta önce kezzaplı saldırıda bulunan çarşaflı kişinin Mehmet Coşgun (51) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Coşgun tutuklanırken, Ökçesiz ile arasında uzun süren alacak husumeti bulunduğu öne sürüldü.

Olay, 26 Haziran saat 09.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Eski Kunduracılar Sitesi'nde meydana geldi. Selahaddin Ökçesiz, sabah dükkanını açtıktan sonra iş yerinin önünü süpürmeye başladı. Bu sırada yanına yaklaşan çarşaflı kişi, elindeki plastik kabın içinde bulunan kimyasal maddeyi yüzü ve vücuduna fırlatıp kaçtı. Çevredeki esnafın yardımıyla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ökçesiz'in yüzü ve vücudunun göğüs bölümünde yanıklar oluştu. Ökçesiz'in yanık ünitesindeki tedavisi sürerken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Coşgun'u Hüyük ilçesinin Köşk Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Çoşgun emniyetteki ifadesinde "Biz Selahaddin ile birlikte ticaret yaptık. Kalan paramı vermedi bana ve aileme küfür etti. Ben de kendimi küçük düşürülmüş gibi hissettim" dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.