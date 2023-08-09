Ayakkabı Hırsızları Apartmanda Yakalandı

Ayakkabı hırsızları kamerada

Apartman sakini: "50 yaşına geldim kapımın önünden ayakkabım çalınmamıştı"

BOLU - Bolu'da önceden keşif yaptıkları bir apartmana ellerini kollarını sallayarak giren 2 kadın, gözlerine kestirdikleri ayakkabıları çalarak aynı rahatlıkta apartmandan dışarıya çıktı. Eşinin ve çocuğunun ayakkabısı çalınan apartman sakini İlkay Bayrak, "50 yaşıma geldim daha kapımın önünden ayakkabım çalınmamıştı" dedi.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi 4510 Sokak Cebeci Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kadın daha önceden keşif yaptıkları bir apartmanın kapı şifresini tespit etti. Kapı şifresini öğrenen ve apartmanda kimsenin tanımadığı 2 kadın, daha sonra apartmanın içerisine gelerek katları tek tek gezdi. Katları gezen kadınlar dışarıda gördükleri ayakkabıları gözlerine kestirdi. Yapılan keşfin ardından apartmandan çıkan kadınlar, yaklaşık 1 saat sonra tekrar apartmana geldi. Apartmana akşam saatlerinde rahatlıkla giren 2 kadın, daha önceden gözlerine kestirdikleri ayakkabıları yanlarında getirdikleri çantalara koyarak hiçbir şey olamamış gibi apartmandan tekrar uzaklaştı. Kadınların o rahatlıkları apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Apartman sakinleri güvenlik kamerası görüntüleriyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

"Çantaların içerisine ayakkabıları koyup, çıkıp gidiyorlar"

Kapısının önünden eşinin ve çocuğunun ayakkabısı çalınan apartman sakini İlkay Bayrak, "2 kadın, önce geliyorlar 7-8 dakika keşif yapıyorlar. Daha öncesinde ise apartmanın girişinde bulunan kilidin şifresini öğreniyorlar. Onun içinde bir keşif yapmışlar. Apartman içine giriyorlar. Gözlerine kestiriyorlar ayakkabıları, 1 saat sonra hava kararınca geliyorlar tekrar. Siyah çantaları var kollarında, o çantaların içerisine ayakkabıları koyup, çıkıp gidiyorlar" dedi.

"Apartmanda kimse tanımıyor"

Apartmandaki kimsenin 2 kadını tanımadığını ifade eden Bayrak, "Apartmanda kimse tanımıyor. Yabancılar. Keşif üzerine hırsızlık yaptılar. 50 yaşıma geldim daha kapımın önünden ayakkabım çalınmamıştı. Eşimle çocuğumun ayakkabısı çalındı" diye konuştu.