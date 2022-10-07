AYAKKABI HIRSIZI ÇİFT, BU KEZ EV SAHİBİNE YAKALANDI

ADANA'da 2 ayrı apartmandan ayakkabı çalan Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., dün gece başka bir eve girmek isterken mahalleli tarafından yakalandı.

ADANA'da 2 ayrı apartmandan ayakkabı çalan Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., dün gece başka bir eve girmek isterken mahalleli tarafından yakalandı. Linç edilmek istenen şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki iki ayrı apartmanda meydana geldi. Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., apartmanlara girip, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Derya D. çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, Emrah Y. ise poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra binadan ayrıldı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir eve girmeye çalışan şüpheliler, vatandaşlar tarafından yakalandı. Mahalleli, şüphelileri linç etmek isterken, Derya D. ise sevgilisine kendini siper etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor. (DHA)